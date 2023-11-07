​Неймар изменил подруге - пара расстаётся

Даже не выходя на поле, бразильский нападающий Неймар продолжает подбрасывать поводы говорить о себе - сейчас бразильская пресса сообщает о том, что он изменил своей подруге Бруне Бьянкарди. И теперь они расстаются, сообщает Correio Brasiliense. И это несмотря на то, что совсем недавно Бруна родила Неймару ребенка.

Впрочем, на самом деле измена стала последней каплей в не бездонную чашу терпения девушки, Неймар изменял и ранее, и недавно, накануне рождения дочери, он уже просил у нее прощения и разрешения быть в семье. И теперь ему, видимо, снова придется вскоре извиняться.