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Неймар покинул госпиталь, цель - возвращение к Кубку Америки

06 Ноября 2023 • 01:38 Комментировать (1)

Мы уже сообщали о том, что в четверг бразильский нападающий Неймар перенес операцию, которая прошла успешно, так как сейчас он уже выписан из больницы после осмотра, проведенного медиком Родриго Ласмаром.

Он пояснил прессе, что при благоприятном стечении обстоятельств травма не повлияет на физические способности Неймара. Процедуру восстановления он продолжит в домашних условиях. Ожидаемый срок возвращения футболиста на поле - Кубок Америки, который традиционно проходит в июне.

Напомним, что с минувшего лета бразильский форвард выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль».


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Неймар
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Alex1972
06 Ноября 2023 в 01:47
Сбежал.. В Макдональдс.. Хе..
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