​Адриано вручил приз Максу Ферстаппену за победу в квалификации

В Бразилии в эти выходные проходит этап чемпионата мира по Формуле-1, и среди приглашенных организаторами оказался бывший форвард «Пармы» и «Интера» Адриано, известный по прозвищу «Император». Ему выпала почетная обязанность вручить победителю квалификации стилизованную покрышку от компании Pirelli, единственного поставщика резины для Формулы-1.

А победителем квалификации стал действующий чемпион мира, нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, буквально пару-тройку недель тому назад подтвердивший свой титул очередной победой в самом престижном автомобильном чемпионате мира.