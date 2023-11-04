Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Адриано вручил приз Максу Ферстаппену за победу в квалификации

04 Ноября 2023 • 17:47 Комментировать

В Бразилии в эти выходные проходит этап чемпионата мира по Формуле-1, и среди приглашенных организаторами оказался бывший форвард «Пармы» и «Интера» Адриано, известный по прозвищу «Император». Ему выпала почетная обязанность вручить победителю квалификации стилизованную покрышку от компании Pirelli, единственного поставщика резины для Формулы-1.

А победителем квалификации стал действующий чемпион мира, нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, буквально пару-тройку недель тому назад подтвердивший свой титул очередной победой в самом престижном автомобильном чемпионате мира.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Адриано Макс Ферстаппен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
05.11.23 в 01:30
Гремио Гремио
Байя Байя
1.49 4.20 6.40
Видео
05.11.23 в 01:30
Америка Минейро Америка Минейро
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
4.30 3.70 1.75
Видео
05.11.23 в 03:30
Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
1.61 3.90 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
17:47 · Бразилия
​Адриано вручил приз Максу Ферстаппену за победу в квалификации
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: Родриго Нестор зимой может перейти в «Зенит»
03 Ноября
23:07 · Бразилия
«Интер Майами» согласовал переход Луиса Суареса
02 Ноября
17:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересуется защитником сборной Уругвая слухи
01 Ноября
22:45 · Бразилия
​Президент Бразилии подколол Неймара: «Месси - пример для подражания»
21:30 · Бразилия
Названы детали перехода Суареса в «Интер Майами»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Костанца – о Хонде: «Топ-игрок и очень дисциплинированный»
31 Октября
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил возвращения Педриньо в «Локомотив» зимой
30 Октября
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» вступает в гонку за игрока «Сантоса» Маркоса Леонардо слухи
29 Октября
00:11 · Англия. Премьер-лига
Бразилец Андре рассказал, почему отказал «Ливерпулю» в августе
28 Октября
08:59 · Бразилия
Агуэро хочет увидеть воссоединение связки Месси - Суарес
27 Октября
19:27 · Россия. Премьер-лига
Ари позвал Дзюбу в Бразилию
25 Октября
03:46 · Бразилия
​Неймар - одно из главных лиц новой коллекции трусов Ким Кардашьян
24 Октября
22:35 · Бразилия
Неймар ищет утешение в картах - выиграл 66 тысяч долларов в покер
12:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Луис Адриано: «Я хочу сыграть ещё четыре года на профессиональном уровне»
Все новости
Рекомендуем