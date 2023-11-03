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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Интер Майами» согласовал переход Луиса Суареса

03 Ноября 2023 • 23:07 Комментировать
Шарлотт
1:0
Интер Майами

Нападающий «Гремио» Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС.

Как и предполагалось ранее, новым клубом звёздного уругвайца станет «Интер Майами», в котором уже выступают Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. По обновлённым сведениям ESPN, сделку можно считать закрытой – январский переход 36-летнего игрока в ряды американского коллектива уже согласован.

Луис Суарес выступает за «Гремио» с января текущего года. В активе бывшего футболиста «Барселоны», мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля» 19 забитых мячей и 16 результативных передач в 46 матчах за бразильскую команду во всех турнирах.

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