​Президент Бразилии подколол Неймара: «Месси - пример для подражания»

Бразильский президент Лула не считает нападающего Неймара достойным примером для подражания для бразильской молодежи. Таким Лула, видит, скорее, Лионеля Месси. Об этом стало известно после выступления Лулы в телепередаче «Беседы с президентом» на одном из главных телеканалов страны.

- Месси - это пример для всей нашей молодежи. Кто хочет «Золотой мяч», должен уметь отказаться от соблазнов. А если ты шатаешься по ночным клубам, то «Золотой мяч» не светит, - заявил Лула.

То, что это направлено против Неймара, очевидно после публикации фото Неймара на прошлой неделе, который развлекался у себя на вилле, несмотря на травму.