Названы детали перехода Суареса в «Интер Майами»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес скоро воссоединится с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Уругваец решил не продлевать истекающий в конце года контракт с бразильским клубом, поэтому уже занимается выбором будущего работодателя. Согласно сведениям El Pais, переход Суареса в «Интер Майами» должен состояться в начале 2024 года. Футболисту будет предложен однолетний контракт, предусматривающий опцию пролонгации ещё на один год. В декабре 36-летний игрок отправится в Майами, чтобы урегулировать последние детали сделки.

Луис Суарес выступает за «Гремио» с начала текущего года. В его активе 19 забитых мячей и 15 ассистов в 45 поединках за бразильский коллектив.