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Названы детали перехода Суареса в «Интер Майами»

01 Ноября 2023 • 21:30 Комментировать
Шарлотт
1:0
Интер Майами

Нападающий «Гремио» Луис Суарес скоро воссоединится с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Уругваец решил не продлевать истекающий в конце года контракт с бразильским клубом, поэтому уже занимается выбором будущего работодателя. Согласно сведениям El Pais, переход Суареса в «Интер Майами» должен состояться в начале 2024 года. Футболисту будет предложен однолетний контракт, предусматривающий опцию пролонгации ещё на один год. В декабре 36-летний игрок отправится в Майами, чтобы урегулировать последние детали сделки.

Луис Суарес выступает за «Гремио» с начала текущего года. В его активе 19 забитых мячей и 15 ассистов в 45 поединках за бразильский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
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