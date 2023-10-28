Агуэро хочет увидеть воссоединение связки Месси - Суарес

Экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро хотел бы увидеть воссоединение атакующей связки Лионель Месси – Луис Суарес. Ранее нападающие вместе выступали за каталонскую «Барселону».

«Надеюсь, в обозримом будущем мы увидим, как Лео и Луис снова играют вместе. Это невероятный атакующий дуэт. С первого взгляда становится понятно, что у них на уме, когда они взаимодействуют», - передает слова Серхио Stake.

Месси в настоящий момент является футболистом «Интер Майами». Трудовое соглашение 36-летнего аргентинца с клубом рассчитано до середины 2025 года.

Суарес сейчас выступает за бразильский «Гремио». Его контракт с клубом истекает в конце 2024 года.