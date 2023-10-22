Суарес намерен воссоединиться с Месси зимой

Нападающий «Гремио» Луис Суарес хочет продолжить карьеру в «Интер Майами».

36-летний игрок покинет ряды бразильского клуба в январе, когда истечёт срок его действующего контракта. Пока неизвестно, где окажется звёздный уругваец в новом году, однако, по многочисленным слухам, основным претендентом на игрока является «Интер Майами». Как сообщает Marca, сам Суарес также горит желанием пополнить ряды американского коллектива, за который уже выступают Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Отмечается, что Луис Суарес может расторгнуть договор с «Гремио» уже в декабре, чтобы поскорее совершить переход в «Интер Майами».