​«Крузейро» тонет - Роналдо обратился к фанатам

Бразильский «Крузейро», которым владеет знаменитый «Зубастик» Роналдо, выступает все хуже и хуже. Он не может выиграть уже четыре матча и опустился опасно близко к зоне вылета - до нее лишь одно очко. После очередного поражения от «Фламенго» Роналдо решил обратиться к болельщикам и призвать их к терпению.

- Это непростой момент. Никто не ждал, что ситуация примет такой оборот. Мы понимали, что из-за скромного бюджета могут быть сложности, но не такие. Теперь у нас впереди одиннадцать матчей - и для нас все они будут как одиннадцать финалов.

Роналдо выступал за «Крузейро» в сезоне 1993/1994.