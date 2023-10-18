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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Интер Майами» принял решение относительно Луиса Суареса слухи

18 Октября 2023 • 20:46 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
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Через 4 ч. 57 мин.

Нападающий «Гремио» Луис Суарес с высокой вероятностью продолжит карьеру в США.

Известно, что уругваец покинет бразильский клуб по окончании года, когда подойдёт к завершению действующий контракт. Среди претендентов на 36-летнего форварда давно фигурирует «Интер Майами», который, похоже, всерьёз намерен переманить звёздного игрока в свои ряды.

Как сообщает Goal, рулевой американского клуба Херардо Мартино уже включил Суареса в свои планы на следующий сезон. Всё идёт к тому, что в 2024 году бывший футболист «Барселоны» воссоединится с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Херардо Мартино Интер Майами трансферы футбола - зима 2024
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