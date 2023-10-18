Нападающий «Гремио» Луис Суарес с высокой вероятностью продолжит карьеру в США.

Известно, что уругваец покинет бразильский клуб по окончании года, когда подойдёт к завершению действующий контракт. Среди претендентов на 36-летнего форварда давно фигурирует «Интер Майами», который, похоже, всерьёз намерен переманить звёздного игрока в свои ряды.

Как сообщает Goal, рулевой американского клуба Херардо Мартино уже включил Суареса в свои планы на следующий сезон. Всё идёт к тому, что в 2024 году бывший футболист «Барселоны» воссоединится с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.