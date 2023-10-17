​«Сукин сын» - Неймар поругался с президентом бразильской федерации футбола

Бразильский нападающий Неймар в последнее время словно слетел с катушек - и уже не разбирает, кто перед ним и с кем он разговаривает. Судя по последним новостям, ему не дает покоя слава Роя Кина, накануне чемпионата мира 2002 года поругавшегося с главным тренером ирландской сборной и посоветовавшего тому «засунуть этот кубок мира себе в задницу».

Как поведал общественности бразильский журналист Жозе Карлуш Араужо, на днях у Неймара случилась живописная ссора с применением непечатных выражений с руководителем бразильской федерации футбола Эдналдо Родригесом. Неймар пригрозил бойкотом матчей сборной страны и назвал Родригеса «сукиным сыном». И думается, что дисциплинарный ответ со стороны Федерации не заставит долго ждать себя.