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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Сукин сын» - Неймар поругался с президентом бразильской федерации футбола

17 Октября 2023 • 02:31 Комментировать (1)

Бразильский нападающий Неймар в последнее время словно слетел с катушек - и уже не разбирает, кто перед ним и с кем он разговаривает. Судя по последним новостям, ему не дает покоя слава Роя Кина, накануне чемпионата мира 2002 года поругавшегося с главным тренером ирландской сборной и посоветовавшего тому «засунуть этот кубок мира себе в задницу».

Как поведал общественности бразильский журналист Жозе Карлуш Араужо, на днях у Неймара случилась живописная ссора с применением непечатных выражений с руководителем бразильской федерации футбола Эдналдо Родригесом. Неймар пригрозил бойкотом матчей сборной страны и назвал Родригеса «сукиным сыном». И думается, что дисциплинарный ответ со стороны Федерации не заставит долго ждать себя.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар Эдналдо Родригес
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Комментарии (1)
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Alex1972
17 Октября 2023 в 02:49
Живописная ссора?.. Хе..
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