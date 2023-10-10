«Интер Майами» в ближайшие дни рассмотрит вопрос подписания Луиса Суареса

«Интер Майами» может подписать ещё одну экс-звезду «Барселоны».

Луис Суарес на данный момент принадлежит бразильскому «Гремио», однако покинет клуб в конце года, когда истечёт действующий контракт. Недавно уход уругвайца подтвердил наставник «Гремио». Как сообщает Inter Miami FC Hub, в ближайшие дни в Майами состоится встреча, на которой будет обсуждаться возможный приход 36-летнего форварда в январе. Кроме того, американский клуб сохраняет интерес и к Луке Модричу из мадридского «Реала».

Напомним, что в составе «Интер Майами» уже выступают три звёздных экс-футболиста «Барселоны» – Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.