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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Интер Майами» в ближайшие дни рассмотрит вопрос подписания Луиса Суареса

10 Октября 2023 • 20:46 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
19.10 03:00

«Интер Майами» может подписать ещё одну экс-звезду «Барселоны».

Луис Суарес на данный момент принадлежит бразильскому «Гремио», однако покинет клуб в конце года, когда истечёт действующий контракт. Недавно уход уругвайца подтвердил наставник «Гремио». Как сообщает Inter Miami FC Hub, в ближайшие дни в Майами состоится встреча, на которой будет обсуждаться возможный приход 36-летнего форварда в январе. Кроме того, американский клуб сохраняет интерес и к Луке Модричу из мадридского «Реала».

Напомним, что в составе «Интер Майами» уже выступают три звёздных экс-футболиста «Барселоны» – Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

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Евро-Футбол.Ру,
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