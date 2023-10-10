Бывший рулевой сборной Бразилии Тите назначен новым главным тренером «Фламенго».

62-летний специалист заключил с «красно-чёрными» контракт, рассчитанный до конца 2024 года, о чём сообщает пресс-служба клуба. Отмечается также, что наставник приступит к работе уже во вторник.

Тите возглавлял сборную Бразилии с июня 2016 года по декабрь 2022. На чемпионате мира в Катаре «пентакампеоны» дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии.

«Фламенго» занимает пятую строчку в турнирной таблице бразильской Серии А с 44 набранными очками после 26 туров. 20 октября команда сыграет против «Крузейро».