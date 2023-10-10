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Чемпионат Бразилии. Серия А

Тите возглавил «Фламенго» официально

10 Октября 2023 • 01:49 Комментировать
Крузейро
...
Фламенго
20.10 01:00

Бывший рулевой сборной Бразилии Тите назначен новым главным тренером «Фламенго».

62-летний специалист заключил с «красно-чёрными» контракт, рассчитанный до конца 2024 года, о чём сообщает пресс-служба клуба. Отмечается также, что наставник приступит к работе уже во вторник.

Тите возглавлял сборную Бразилии с июня 2016 года по декабрь 2022. На чемпионате мира в Катаре «пентакампеоны» дошли до четвертьфинала, где уступили сборной Хорватии.

«Фламенго» занимает пятую строчку в турнирной таблице бразильской Серии А с 44 набранными очками после 26 туров. 20 октября команда сыграет против «Крузейро».

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Тите
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КРУЗЕЙРО ФЛАМЕНГО
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