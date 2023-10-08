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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Неймар во второй раз стал отцом

08 Октября 2023 • 23:45 Комментировать

Спустя двенадцать лет после того, как Неймар стал отцом в первый раз, это случилось еще раз - его подруга Бруна Бьянкарди родила ему дочь, которой дали имя Мави. Впервые отцом Неймар стал в 2011 году, тогда его тогдашняя спутница Каролина Дантас родила ему мальчика. Тогда Неймару было девятнадцать лет, а Каролине и вовсе семнадцать.

Напомним, что неймар после шести лет выступлений покинул Париж, в котором он выступал в составе «ПСЖ». Сейчас он играет в Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля», недавно забив свой первый гол за новый клуб. Это случилось в рамках Лиги чемпионов АКФ - аналога европейской ЛЧ.


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Евро-Футбол.Ру,
Неймар
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