​Неймар во второй раз стал отцом

Спустя двенадцать лет после того, как Неймар стал отцом в первый раз, это случилось еще раз - его подруга Бруна Бьянкарди родила ему дочь, которой дали имя Мави. Впервые отцом Неймар стал в 2011 году, тогда его тогдашняя спутница Каролина Дантас родила ему мальчика. Тогда Неймару было девятнадцать лет, а Каролине и вовсе семнадцать.

Напомним, что неймар после шести лет выступлений покинул Париж, в котором он выступал в составе «ПСЖ». Сейчас он играет в Саудовской Аравии в составе «Аль-Хиляля», недавно забив свой первый гол за новый клуб. Это случилось в рамках Лиги чемпионов АКФ - аналога европейской ЛЧ.