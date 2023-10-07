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Чемпионат Бразилии. Серия А

Тренер «Гремио» подтвердил скорый уход Луиса Суареса

07 Октября 2023 • 23:00 Комментировать
Гремио
...
Атлетико Паранаэнсе
19.10 01:00

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо признался, что нападающий Луис Суарес в скором времени покинет клуб.

36-летний уругваец расстанется с «Гремио», когда истечёт срок действующего договора, рассчитанного до конца 2023 года.

«Суарес не продолжил работу с нами. Он уйдёт из клуба в конце года», – заявил в интервью Гаушо.

Пока неизвестно, где продолжит карьеру знаменитый форвард. Одним из наиболее вероятных сценариев считается переход игрока в американский «Интер Майами», где выступают сразу три его бывших товарища по «Барселоне» – Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В активе Суареса 17 забитых мячей и 12 ассистов в 41 матче за «Гремио».

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Ренато Гаушо
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ГРЕМИО АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
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