Тренер «Гремио» подтвердил скорый уход Луиса Суареса

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо признался, что нападающий Луис Суарес в скором времени покинет клуб.

36-летний уругваец расстанется с «Гремио», когда истечёт срок действующего договора, рассчитанного до конца 2023 года.

«Суарес не продолжил работу с нами. Он уйдёт из клуба в конце года», – заявил в интервью Гаушо.

Пока неизвестно, где продолжит карьеру знаменитый форвард. Одним из наиболее вероятных сценариев считается переход игрока в американский «Интер Майами», где выступают сразу три его бывших товарища по «Барселоне» – Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

В активе Суареса 17 забитых мячей и 12 ассистов в 41 матче за «Гремио».