Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Тите может вернуться к работе в Бразилии

02 Октября 2023 • 17:14 Комментировать

Тите уже довольно долгий период не имеет тренерской работы. После чемпионата мира – 2022 этот специалист покинул должность рулевого сборной Бразилии. На том мировом футбольном форуме команда вылетела уже в четвертьфинале.

В ближайшее время Тите может вернуться к работе на родине – видеть его у руля команды хочет «Фламенго». Впрочем, между 62-летним специалистом и клубом до сих пор нет соглашения. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, «Фламенго» хочет закрыть сделку как можно скорее, но разногласия остаются. Если вопрос не будет закрыт в ближайшие дни, клуб переключится на других кандидатов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Тите
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.10.23 в 02:00
Ботафого Рио-де-Жанейро Ботафого Рио-де-Жанейро
Гойяс Гойяс
1.49 4.00 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
17:14 · Бразилия
​Тите может вернуться к работе в Бразилии
15:39 · Испания. Ла Лига
​Моура может вернуться в Европу, усилив клуб Ла Лиги слухи
14:14 · Испания. Ла Лига
​Роке может оказаться в «Барселоне» в январе, но есть проблема слухи
01 Октября
11:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ведёт переговоры с бразильским полузащитником
30 Сентября
03:12 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет видеть в «Арсенале» звезду чемпионата Бразилии слухи
02:13 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ» пополнили список претендентов на восходящую звезду «Фламенго» слухи
29 Сентября
07:24 · Бразилия
«Фламенго» объявил об отставке Сампаоли официально
28 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на юного бразильца с отступными в 50 млн евро
10:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Переход Нестора в «Зенит» зимой? Всё может быть»
27 Сентября
00:02 · Испания. Ла Лига
Роналдо снова женился
26 Сентября
17:00 · Бразилия
​Видаль мечтает вернуться в «Коло-Коло»
09:36 · Бразилия
«Фламенго» решил уволить Сампаоли
25 Сентября
18:24 · Бразилия
Назван следующий клуб звёздного Неймара
23 Сентября
22:57 · Бразилия
В сборной Бразилии назвали заявку на матчи отбора к чемпионату мира
03:04 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда залечит травму будущий новичок «Барселоны» Роке
Все новости
Рекомендуем