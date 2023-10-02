​Тите может вернуться к работе в Бразилии

Тите уже довольно долгий период не имеет тренерской работы. После чемпионата мира – 2022 этот специалист покинул должность рулевого сборной Бразилии. На том мировом футбольном форуме команда вылетела уже в четвертьфинале.

В ближайшее время Тите может вернуться к работе на родине – видеть его у руля команды хочет «Фламенго». Впрочем, между 62-летним специалистом и клубом до сих пор нет соглашения. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, «Фламенго» хочет закрыть сделку как можно скорее, но разногласия остаются. Если вопрос не будет закрыт в ближайшие дни, клуб переключится на других кандидатов.