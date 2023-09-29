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Чемпионат Бразилии. Серия А

«Фламенго» объявил об отставке Сампаоли официально

29 Сентября 2023 • 07:24 Комментировать

Аргентинский специалист Хорхе Сампаоли отправлен в отставку с поста главного тренера «Фламенго», об этом отрапортовала пресс-служба бразильского клуба.

63-летний наставник возглавлял «красно-чёрных» с апреля нынешнего года. Под руководством Сампаоли команда провела 39 поединков, в которых одержала 20 побед, потерпела восемь поражений и 11 раз сыграла вничью.

Ожидается, что новым рулевым «Фламенго» станет экс-тренер сборной Бразилии Тите.

По итогам 24 туров чемпионата Бразилии команда с 40 набранными баллами занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Хорхе Сампаоли
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