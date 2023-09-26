Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

​Видаль мечтает вернуться в «Коло-Коло»

26 Сентября 2023 • 17:00 Комментировать

Свою профессиональную карьеру чилийский футболист Артуро Видаль начинал в чилийском «Коло-Коло», и сейчас, когда она, карьера, подходит к своему неизбежному завершению, Видаль выразил желание вернуться в свой родной клуб.

- «Коло-Коло»? Чили - это мой дом. Конечно, я люблю возвращаться домой, я люблю общаться с соотечественниками. И всегда говорил, что если на то будет воля Бога, я обязательно вернусь, - цитирует слова Видаля derbyderbyderby.it.

Сейчас чилийский футболист, поигравший в прошлом за «Баварию» и «Барселону», выступает в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артуро Видаль Коло-Коло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
17:00 · Бразилия
​Видаль мечтает вернуться в «Коло-Коло»
09:36 · Бразилия
«Фламенго» решил уволить Сампаоли
25 Сентября
18:24 · Бразилия
Назван следующий клуб звёздного Неймара
23 Сентября
22:57 · Бразилия
В сборной Бразилии назвали заявку на матчи отбора к чемпионату мира
03:04 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда залечит травму будущий новичок «Барселоны» Роке
01:48 · Италия. Серия А
​«Милан» поздравил Роналдо с днём рождения
22 Сентября
21:12 · Испания. Ла Лига
Будущий новичок «Барселоны» может пропустить более трёх месяцев из-за травмы
20 Сентября
22:01 · Бразилия
​Фанаты «Фламенго» поколотили вице-президента клуба, требуя избавиться от Габигола
00:22 · Бразилия
​Скончался капитан бразильской сборной на чемпионате мира 1974 года
19 Сентября
22:08 · Бразилия
​Луис Адриано собрался в Саудовскую Аравию
02:53 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Запросов по Лео Перейре из России не поступало»
01:31 · Бразилия
Подруга Неймара поставила под сомнение его верность цветам клуба
18 Сентября
19:58 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов рассказал, почему ЦСКА отказался от Велингтона
16:26 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Вагнер Лав — машина, он станет лучшим бомбардиром Серии Б!»
13:56 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» рассказали, как подписали Бителло за меньшие деньги
Все новости
Рекомендуем