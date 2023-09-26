​Видаль мечтает вернуться в «Коло-Коло»

Свою профессиональную карьеру чилийский футболист Артуро Видаль начинал в чилийском «Коло-Коло», и сейчас, когда она, карьера, подходит к своему неизбежному завершению, Видаль выразил желание вернуться в свой родной клуб.

- «Коло-Коло»? Чили - это мой дом. Конечно, я люблю возвращаться домой, я люблю общаться с соотечественниками. И всегда говорил, что если на то будет воля Бога, я обязательно вернусь, - цитирует слова Видаля derbyderbyderby.it.

Сейчас чилийский футболист, поигравший в прошлом за «Баварию» и «Барселону», выступает в Бразилии за «Атлетико Паранаэнсе».