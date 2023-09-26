«Фламенго» решил уволить Сампаоли

Боссы бразильского «Фламенго» принял решение об отставке наставника команды Хорхе Сампаоли, об этом рапортует Globo.

Как информирует источник, стороны расторгнут трудовое соглашение, когда договорятся о сумме компенсации за досрочное прекращение сотрудничества. В контракте Сампаоли прописана неустойка в размере 2,5 миллиона евро, которая постепенно уменьшалась с истечением срока контракта.

Вместо Сампаоли «Фламенго» хочет пригласить на пост главного тренера экс-рулевого сборной Бразилии Тите.

После 24 матчей «красно-чёрные» набрали 40 баллов и занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А.