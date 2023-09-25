Назван следующий клуб звёздного Неймара

Минувшим летом Неймар сменил клубную прописку. После шести сезонов в «ПСЖ» звёздный бразилец переехал в Саудовскую Аравию и подписал там контракт с «Аль-Хилялем». Как сообщает в социальных сетях журналист Адемир Кинтино, Неймар не планирует проводить в саудовском клубе много лет. План форвард заключается в том, чтобы в 2025-м – за год до чемпионата мира – вернуться в родной «Сантос».

Отмечается, что Неймар уже общался с «Сантосом» по поводу возможного возвращения. Близкие друзья футболиста говорят, что он очень хочет снова примерить на себе футболку этого клуба.

Напомним, что из «Сантоса» в «Барселону» Неймар переходил летом 2013 года.