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Чемпионат Бразилии. Серия А

Назван следующий клуб звёздного Неймара

25 Сентября 2023 • 18:24 Комментировать

Минувшим летом Неймар сменил клубную прописку. После шести сезонов в «ПСЖ» звёздный бразилец переехал в Саудовскую Аравию и подписал там контракт с «Аль-Хилялем». Как сообщает в социальных сетях журналист Адемир Кинтино, Неймар не планирует проводить в саудовском клубе много лет. План форвард заключается в том, чтобы в 2025-м – за год до чемпионата мира – вернуться в родной «Сантос».

Отмечается, что Неймар уже общался с «Сантосом» по поводу возможного возвращения. Близкие друзья футболиста говорят, что он очень хочет снова примерить на себе футболку этого клуба.

Напомним, что из «Сантоса» в «Барселону» Неймар переходил летом 2013 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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