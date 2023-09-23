В сборной Бразилии назвали заявку на матчи отбора к чемпионату мира

В национальной сборной Бразилии назвали 23-х игроков, которые будут вызваны в команду на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира 2026 года.

Вратари: Алиссон, Лукас Перри, Эдерсон;

Защитники: Ренан Лоди, Кайо Энрике, Вандерсон де Оливейра, Данило, Бремер, Габриэль дос Сантос, Маркиньос, Нино;

Полузащитники: Андре Триндаде, Бруно Гимараэс, Каземиро, Жерсон, Рафаэль Вейга;

Нападающие: Габриэль Жезус, Рафинья, Матеус Кунья, Неймар, Ришарлисон, Родриго, Винисиус Жуниор.

Напомним, 13 октября «пентакампеоне» сыграют против команды Венесуэлы, а 18 октября – против сборной Уругвая.