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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Фанаты «Фламенго» поколотили вице-президента клуба, требуя избавиться от Габигола

20 Сентября 2023 • 22:01 Комментировать

Известно, что в Бразилии каждый поклонник футбола мнит себя и тренером - он лучше всех остальных знает, какой игрок заслуживает места в составе, а какой нет. В последнее время в опалу у болельщиков «Фламенго» впал Габигол, бывший футболист «Интера».

Как сообщает бразильское издание Globo, именно его ухода фанаты клуба хотят больше всего. Более того, на днях группа фанатов случайно встретила в одном из торговых центров вице-президента клуба Маркоса Браса,после чего развязалась перепалка.

Кто-то начал угрожать 15-летней дочери Браса, тот не выдержал и набросился на обидчиков с кулаками. Завязалась драка, унять которую смогла полиция, которая задержала всех ее участников.  


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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Габигол
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