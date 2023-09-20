​Фанаты «Фламенго» поколотили вице-президента клуба, требуя избавиться от Габигола

Известно, что в Бразилии каждый поклонник футбола мнит себя и тренером - он лучше всех остальных знает, какой игрок заслуживает места в составе, а какой нет. В последнее время в опалу у болельщиков «Фламенго» впал Габигол, бывший футболист «Интера».

Как сообщает бразильское издание Globo, именно его ухода фанаты клуба хотят больше всего. Более того, на днях группа фанатов случайно встретила в одном из торговых центров вице-президента клуба Маркоса Браса,после чего развязалась перепалка.

Кто-то начал угрожать 15-летней дочери Браса, тот не выдержал и набросился на обидчиков с кулаками. Завязалась драка, унять которую смогла полиция, которая задержала всех ее участников.