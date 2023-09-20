​Скончался капитан бразильской сборной на чемпионате мира 1974 года

Горе в Бразилии - в возрасте 76 лет ушел из жизни Мариньо Перес, капитан бразильской сборной на чемпионате мира в 1974 году. Туда бразильская команда приехала в ранге чемпиона мира, выиграв титул четырьмя годами ранее в Мексике, но в Германии подтвердить свои амбиции ей не удалось - уж слишком сильны были сборные хозяев турнира, а также Нидерланды с Йоханом Кройффом.

Мариньо Перес долгое время играл вместе с Пеле - в бразильском «Сантосе», а также защищал цвета каталонской «Барселоны». Долгое время тренировал, в том числе и лиссабонский «Спортинг» - самый престижный клуб, с которым ему довелось поработать в качестве тренера.