​Луис Адриано собрался в Саудовскую Аравию

Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано в последнее время выступал в составе «Интернасьоналя» в своей родной Бразилии, но его следующим местом работы может стать Саудовская Аравия. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, сведения от которого почти всегда в дальнейшем подтверждаются.

Напомним, что Луис Адриано сделал себе имя в донецком «Шахтере», едва не став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне 2014/2015, также в своей карьере успел поиграть за «Милан», однако забил в составе итальянского клуба лишь три мяча.