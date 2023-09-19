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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Луис Адриано собрался в Саудовскую Аравию

19 Сентября 2023 • 22:08 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано в последнее время выступал в составе «Интернасьоналя» в своей родной Бразилии, но его следующим местом работы может стать Саудовская Аравия. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио, сведения от которого почти всегда в дальнейшем подтверждаются.

Напомним, что Луис Адриано сделал себе имя в донецком «Шахтере», едва не став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне 2014/2015, также в своей карьере успел поиграть за «Милан», однако забил в составе итальянского клуба лишь три мяча.


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Луис Адриано Интернасьонал
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