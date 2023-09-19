Подруга Неймара поставила под сомнение его верность цветам клуба

Бразильский нападающий Неймар умеет заставить публику говорить о себе - даже если это делает его подруга, бразильская «инфлуенсер» Бруна Бьянкарди, которая написала в социальной сети гневный пост в его адрес, упрекая в неверности.

- Когда ты неверен цветам клуба, то не будешь верным и другим, - написала она, заставив бразильских журналистов энергично судачить о том, что же она все-таки имела виду.

Напомним, что Неймар расстался с французским «ПСЖ» после шести лет выступлений в его составе, теперь бразильский форвард выступает за арабский «Аль-Хиляль».