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Чемпионат Бразилии. Серия А

Клубный тренер Неймара вступил в полемику с бразильской федерацией футбола

14 Сентября 2023 • 01:22 Комментировать

Вызов Неймара в сборную Бразилии немало удивил его клубного наставника Жорже Жезуса - тренер «Аль-Хиляля» публично усомнился в целесообразности такого шага, напомнив о том, что игрок, дескать, еще не восстановился и не сыграл ни одного матча в чемпионате Саудовской Аравии. Ответ Федерации футбола Бразилии, однако, не заставил долго ждать себя.

- Для тех, кто не понял, напомним - 180 минут на поле и два гола в ворота Боливии. Он побил рекорд, он снова показал, что является игроком экстракласса, - сообщается в пресс-релизе бразильской федерации футбола.

Напомним, что Неймар превзошел по голам за сборную Пеле.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Жорже Жезуш Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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