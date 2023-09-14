Клубный тренер Неймара вступил в полемику с бразильской федерацией футбола

Вызов Неймара в сборную Бразилии немало удивил его клубного наставника Жорже Жезуса - тренер «Аль-Хиляля» публично усомнился в целесообразности такого шага, напомнив о том, что игрок, дескать, еще не восстановился и не сыграл ни одного матча в чемпионате Саудовской Аравии. Ответ Федерации футбола Бразилии, однако, не заставил долго ждать себя.

- Для тех, кто не понял, напомним - 180 минут на поле и два гола в ворота Боливии. Он побил рекорд, он снова показал, что является игроком экстракласса, - сообщается в пресс-релизе бразильской федерации футбола.

Напомним, что Неймар превзошел по голам за сборную Пеле.