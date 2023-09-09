Бразилец Роналдиньо, обладатель «Золотого мяча» в 2005 году, не лишен своего шлейфа скандалов - пусть не настолько, как у иных его соотечественников, но все же... В этот раз журналисты «обнаружили» у него внебрачную дочь. Речь о футболистке по имени Мише Минньес (Miche Minnies), которая выступает за южноафриканский клуб «Мамелди Сандаунс».

Ей 21 год, в то время как подозреваемому папаше сейчас 43. Внешнее сходство и впрямь очень велико, посмотрим, сможет ли Мише быть столь же заметной на поле, как бразильский кудесник, блиставший в составе «Барселоны», «ПСЖ» и итальянского «Милана».