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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Журналисты «нашли» внебрачную дочь Роналдиньо в Южной Африке видео

09 Сентября 2023 • 01:12 Комментировать (1)

Бразилец Роналдиньо, обладатель «Золотого мяча» в 2005 году, не лишен своего шлейфа скандалов - пусть не настолько, как у иных его соотечественников, но все же... В этот раз журналисты «обнаружили» у него внебрачную дочь. Речь о футболистке по имени Мише Минньес (Miche Minnies), которая выступает за южноафриканский клуб «Мамелди Сандаунс».

Ей 21 год, в то время как подозреваемому папаше сейчас 43. Внешнее сходство и впрямь очень велико, посмотрим, сможет ли Мише быть столь же заметной на поле, как бразильский кудесник, блиставший в составе «Барселоны», «ПСЖ» и итальянского «Милана».

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Роналдиньо Мамелоди Сандаунз Мамелоди Сандаунс
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Сентября 2023 в 01:33
Вообще в "Южной Африке" Геша играет.. Надо разобраться.. А-ха-ха-ха..🤰
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