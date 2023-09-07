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Чемпионат Бразилии. Серия А

Экс-игрок «Интера» Далберт уехал в Бразилию официально

07 Сентября 2023 • 10:43 Комментировать

Экс-защитник миланского «Интера» Далберт покинул Европу и переехал в бразильский чемпионат. Новым местом работы 29-летнего латераля стал «Интернасьонал».

Как информирует пресс-служба клуба, игрок присоединился к команде на правах свободного агента. Далберт подписал с бразильцами краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего года.

Последним европейским клубом защитника был «Кальяри». Далберт провел в составе команды 31 поединок, в которых сделал две результативные передачи и получил девять желтых карточек.

Ближайший матч «Интернасьонал» проведет против «Сан-Паулу» 14 сентября.

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