Экс-защитник миланского «Интера» Далберт покинул Европу и переехал в бразильский чемпионат. Новым местом работы 29-летнего латераля стал «Интернасьонал».

Как информирует пресс-служба клуба, игрок присоединился к команде на правах свободного агента. Далберт подписал с бразильцами краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца нынешнего года.

Последним европейским клубом защитника был «Кальяри». Далберт провел в составе команды 31 поединок, в которых сделал две результативные передачи и получил девять желтых карточек.

Ближайший матч «Интернасьонал» проведет против «Сан-Паулу» 14 сентября.