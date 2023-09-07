Испанский нападающий Хесе Родригес, известный в Европе по выступлениям за мадридский «Реал» и «ПСЖ», продолжит карьеру за океаном. Новым местом работы 30-летнего игрока стал чемпионат Бразилии.

Хесе перешел в «Коритибу», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Опытный футболист пополнил ряды бразильской команды в статусе свободного агента.

Последним европейским клубом Родригеса была генуэзская «Сампдория», из которой он ушел в июле нынешнего года в связи с истечением срока контракта.

В минувшем сезоне испанец провел 11 поединков в Серии А, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.