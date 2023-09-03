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Чемпионат Бразилии. Серия А

​Неймар назвал клуб, за который сыграет в будущем

03 Сентября 2023 • 20:29 Комментировать

Нападающий Неймар, который в летнее трансферное окно сменил «ПСЖ» на саудовский «Аль-Хиляль», назвал клуб, куда собирается перейти в будущем. По словам бразильца, он рассчитывает вернуться в «Сантос».

«Очевидно, что я хочу снова сыграть за «Сантос». Не знаю, когда это случится, но будьте уверены, я вернусь», - слова Неймара приводит Ge Globo.

Неймар покинул родной «Сантос» летом 2013 года, когда он перебрался в «Барселону».

Отметим, что Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за бразильского форварда рекордные 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сантос Неймар Аль-Хиляль
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