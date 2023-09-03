Адриано: «Футбол дал мне всё»

Бывшая звезда итальянских клубов, таких, как «Парма» и «Интер», Адриано, рассказал о том, что значит для него футбол. По его словам, игра сделала его не только успешным и знаменитым, но и позволила повидать мир, что для мальчика из бедной бразильской семьи является несбыточной мечтой:

- Футбол был - и остается - всей моей жизнью. Для парня, который родился в фавелле, он стал пропуском в жизнь. Благодаря ему я мог обеспечить свою семью, подарить им лучшую жизнь, а также объездить весь мир, - цитирует слова бывшего бразильского нападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.