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Чемпионат Бразилии. Серия А

Адриано: «Футбол дал мне всё»

03 Сентября 2023 • 17:58 Комментировать

Бывшая звезда итальянских клубов, таких, как «Парма» и «Интер», Адриано, рассказал о том, что значит для него футбол. По его словам, игра сделала его не только успешным и знаменитым, но и позволила повидать мир, что для мальчика из бедной бразильской семьи является несбыточной мечтой:

- Футбол был - и остается - всей моей жизнью. Для парня, который родился в фавелле, он стал пропуском в жизнь. Благодаря ему я мог обеспечить свою семью, подарить им лучшую жизнь, а также объездить весь мир, - цитирует слова бывшего бразильского нападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.


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