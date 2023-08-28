​Роналдиньо запретили покидать Бразилию

Роналдиньо, легенда бразильского и мирового футбола, получил запрет на выезд из Бразилии. Об этом рассказывает бразильский G1.

Отмечается, что запрет был наложен из-за неявки 43-летнего Роналдиньо на судебные заседания по делу о мошенничестве. Недавно стало известно о том, что экс-футболист «Барселоны» получил соответствующие обвинения.

Напомним, что в Европе Роналдиньо поиграл за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан». В 2005 году Роналдиньо выигрывал престижную индивидуальную награду - «Золотой мяч».

Роналдиньо провёл 97 игр за сборную Бразилии. В них футболист забил 33 гола и отдал 28 голевых передач на партнёров.