Футбольный агент Винисиус Маркес, который представляет интересы защитника «Вилла-Нова» Родриго Геладо, прокомментировал информацию о возможном переезде своего клиента в российский чемпиона.

«Интерес из России к моему клиенту действительно есть, но это все на уровне консультаций. Никаких предложений конкретных мы не получали», - рассказал представитель игрока в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в прессе сообщалось, что российские команды проявляли интерес к Геладо.

Контракт Родриго с «Вилла-Нова» рассчитан до конца мая 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.