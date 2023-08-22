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Чемпионат Бразилии. Серия А

Агент бразильца Геладо подтвердил интерес из России эксклюзив

22 Августа 2023 • 07:44 Комментировать (1)

Футбольный агент Винисиус Маркес, который представляет интересы защитника «Вилла-Нова» Родриго Геладо, прокомментировал информацию о возможном переезде своего клиента в российский чемпиона.

«Интерес из России к моему клиенту действительно есть, но это все на уровне консультаций. Никаких предложений конкретных мы не получали», - рассказал представитель игрока в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в прессе сообщалось, что российские команды проявляли интерес к Геладо.

Контракт Родриго с «Вилла-Нова» рассчитан до конца мая 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Родриго Геладо Вилла-Нова
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Комментарии (1)
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Cruyff
22 Августа 2023 в 08:14
ещё один ноунейм наверное пора ему в Европу
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