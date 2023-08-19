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Чемпионат Бразилии. Серия А

Пайе объяснил трансфер в «Васко да Гама»

19 Августа 2023 • 08:28 Комментировать

Известный французский полузащитник Димитри Пайе высказался о переезде в чемпионат Бразилии. 36-летний игрок заключил трудовое соглашение с «Васко да Гама».

«Я знаю, что «Васко да Гама» - большой клуб не только в Бразилии. Эта команда хорошо известна в Европе. Мы все знаем истории Ромарио, Жуниньо, Эдмундо. Однако есть иная причина моего решения. Это борьба, которую «Васко да Гама» постоянно ведет против расизма», - передает слова французского хавбека Canal+.

С бразильским клубом Димитри подписал контракт на два года. Предыдущим его местом работы был французский «Марсель».

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Евро-Футбол.Ру,
Васко Да Гама Димитри Пайе
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