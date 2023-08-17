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Чемпионат Бразилии. Серия А

Пайе стал футболистом «Васко да Гама» официально

17 Августа 2023 • 19:37 Комментировать
Васко да Гама
...
Атлетико Минейро
20.08 17:00

Бывший футболист сборной Франции Димитри Пайе официально стал футболистом бразильского клуба «Васко да Гама».

Официальное подтверждение перехода появилось на сайте коллектива из Рио-де-Жанейро. В новости сообщается, что финалиста Евро-2016 в крупнейшем городе Бразилии приветствовали 5000 болельщиков «Васко да Гама». Полузащитник должен пройти медицинские осмотры, параллельно чему стороны уладят необходимые бюрократические процедуры. В новом клубе атакующий футболист будет выступать под 10-м номером.

Напомним, что Димитри Пайе известен по выступлениям в «Марселе» и «Вест Хэме». На его счету 38 матчей в футболке французской сборной.

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Васко Да Гама Димитри Пайе трансферы футбола - лето 2023
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ВАСКО ДА ГАМА АТЛЕТИКО МИНЕЙРО
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