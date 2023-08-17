Пайе встретили 2 тысячи поклонников «Васко да Гама»

Французский полузащитник Димитри Пайе решил продолжить карьеру в Бразилии, подписав контракт с «Васко да Гама», и прибытие в эту страну ему наверняка запомнится надолго - в Европе так не встречают. Пайе прилетел в аэропорт РРио в пять часов утра, но там его уже ждали две тысячи поклонников клуба, поспешивших задекларировать ему свою любовь и преданность.

Пайе уже выбрал себе номер в новом клубе - он будет выступать с десяткой на спине. Есть и миссия - вытащить команду из подвала турнирной таблицы после восемнадцати туров чемпионата. В общем, сделать то же самое, что и другая «десятка» - Лионель Месси - со своим «Интер Майами».