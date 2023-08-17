Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Пайе встретили 2 тысячи поклонников «Васко да Гама»

17 Августа 2023 • 04:09 Комментировать

Французский полузащитник Димитри Пайе решил продолжить карьеру в Бразилии, подписав контракт с «Васко да Гама», и прибытие в эту страну ему наверняка запомнится надолго - в Европе так не встречают. Пайе прилетел в аэропорт РРио в пять часов утра, но там его уже ждали две тысячи поклонников клуба, поспешивших задекларировать ему свою любовь и преданность.

Пайе уже выбрал себе номер в новом клубе - он будет выступать с десяткой на спине. Есть и миссия - вытащить команду из подвала турнирной таблицы после восемнадцати туров чемпионата. В общем, сделать то же самое, что и другая «десятка» - Лионель Месси - со своим «Интер Майами». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Васко Да Гама Димитри Пайе васко да Гама
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
04:09 · Бразилия
Пайе встретили 2 тысячи поклонников «Васко да Гама»
16 Августа
20:42 · Бразилия
Неймар – лидер мирового футбола по суммарным затратам на трансфер игрока
09:58 · Бразилия
Агент Айртона опроверг информацию о трансфере в «Аль-Хиляль»
02:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» оформил трансфер 18-летнего бразильского нападающего
13 Августа
23:31 · Бразилия
Бывший игрок «Спартака» Айртон может стать одноклубником Малкома слухи
01:35 · Бразилия
Диего Коста стал игроком «Ботафого» официально
12 Августа
23:11 · Франция. Лига 1
Пайе продолжит карьеру в Бразилии
11 Августа
09:15 · Испания. Ла Лига
Два клуба хотят подписать Эдена Азара
10 Августа
19:08 · Россия. Премьер-лига
​Айртон не жалеет об уходе из «Спартака» - агент
00:50 · Испания. Ла Лига
Роке не перейдёт в «Барселону» этим летом
09 Августа
22:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола следит за Пакета ещё со времён «Фламенго»
08 Августа
09:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Нестора — о переговорах с «Зенитом»: «Мы находимся в ожидании»
06 Августа
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» практически подписал форварда «Сантоса» слухи
05 Августа
17:01 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» ведёт переговоры по двум легионерам
04 Августа
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по 18-летнему бразильцу, на которого претендует «Реал» слухи
Все новости
Рекомендуем