Неймар – лидер мирового футбола по суммарным затратам на трансфер игрока

Новичок саудовского «Аль-Хиляля» Неймар стал лидером в мировом футболе по суммарным затратам на трансфер игрока. Так, за бразильца все клубы его бывшие и нынешний клубы совокупно заплатили 390 млн евро, сообщает в своём рейтинге портал Transfermarkt.

На втором месте – бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который пока принадлежит «Челси». На него клубы тратили 333 млн евро.

Третье место – у ещё одного игрока чемпионата Саудовской Аравии – Криштиану Роналду. На звёздного португальца клубы в его карьере потратили 247 млн евро.

Ранее мы сообщали о том, в каких условиях новичок «Аль-Хиляля» будет жить.