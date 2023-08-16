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Чемпионат Бразилии. Серия А

Агент Айртона опроверг информацию о трансфере в «Аль-Хиляль»

16 Августа 2023 • 09:58 Комментировать

Агентство, которое занимается карьерой защитника «Фламенго» Айртона Лукаса, отреагировало на информацию о потенциальном переходе своего клиента в саудовский «Аль-Хиляль».

«Айртон не получал предложений от клуба «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии», - говорится в сообщении агентства в социальных сетях.

Напомним, что Айртон имеет опыт выступлений за московский «Спартак». Ряды «Фламенго» бразильский защитник пополнил в апреле прошлого года.

Срок трудового соглашения между 26-летним латералем и «красно-чёрными» истекает в конце 2027 года. Трансферная стоимость Айртона оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Аль-Хиляль Айртон Лукас
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