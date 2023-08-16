Агент Айртона опроверг информацию о трансфере в «Аль-Хиляль»

Агентство, которое занимается карьерой защитника «Фламенго» Айртона Лукаса, отреагировало на информацию о потенциальном переходе своего клиента в саудовский «Аль-Хиляль».

«Айртон не получал предложений от клуба «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии», - говорится в сообщении агентства в социальных сетях.

Напомним, что Айртон имеет опыт выступлений за московский «Спартак». Ряды «Фламенго» бразильский защитник пополнил в апреле прошлого года.

Срок трудового соглашения между 26-летним латералем и «красно-чёрными» истекает в конце 2027 года. Трансферная стоимость Айртона оценивается в девять миллионов евро.