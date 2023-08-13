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Чемпионат Бразилии. Серия А

Бывший игрок «Спартака» Айртон может стать одноклубником Малкома слухи

13 Августа 2023 • 23:31 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака» Айртон Лукас, который сейчас выступает во «Фламенго», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «Аль-Хиляль», который в это трансферное окно заключил контракт с Малкомом из питерского «Зенита», готов предложить бразильскому клубу 20 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Айртон провел два матча за основную сборную Бразилии. 

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Фламенго Аль-Хиляль Айртон Лукас трансферы футбола - лето 2023
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