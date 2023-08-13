Бывший защитник московского «Спартака» Айртон Лукас, который сейчас выступает во «Фламенго», может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «Аль-Хиляль», который в это трансферное окно заключил контракт с Малкомом из питерского «Зенита», готов предложить бразильскому клубу 20 миллионов евро.

Контракт 26-летнего футболиста с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

Айртон провел два матча за основную сборную Бразилии.