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Диего Коста стал игроком «Ботафого» официально

13 Августа 2023 • 01:35 Комментировать
Ботафого Рио-де-Жанейро
...
Интернасьонал Порту Алегре
Через 1 ч. 6 мин.

«Ботафого» официально объявил о подписании нападающего Диего Косты.

34-летний игрок, ранее принадлежавший английскому «Вулверхэмптону», не имел клубной прописки с начала июля. В субботу вечером бразильский «Ботафого» представил экс-форварда сборной Испании в качестве своего новичка. Две недели назад в СМИ сообщалось об интересе к Косте со стороны клубов из МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.

Диего Коста знаком с бразильскими полями по выступлениям за «Атлетико Минейро» – цвета этого клуба футболист представлял с августа 2021 по начало 2022 года, после чего и перешёл в «Вулверхэмптон».

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