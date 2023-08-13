«Ботафого» официально объявил о подписании нападающего Диего Косты.

34-летний игрок, ранее принадлежавший английскому «Вулверхэмптону», не имел клубной прописки с начала июля. В субботу вечером бразильский «Ботафого» представил экс-форварда сборной Испании в качестве своего новичка. Две недели назад в СМИ сообщалось об интересе к Косте со стороны клубов из МЛС и чемпионата Саудовской Аравии.

Диего Коста знаком с бразильскими полями по выступлениям за «Атлетико Минейро» – цвета этого клуба футболист представлял с августа 2021 по начало 2022 года, после чего и перешёл в «Вулверхэмптон».