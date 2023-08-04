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Чемпионат Бразилии. Серия А

Ромарио покинул больницу после двух недель пребывания в ней

04 Августа 2023 • 02:36 Комментировать

В середине июля мы уже сообщали о том, что знаменитый Ромарио, в 1994 году ставший чемпионом мира с бразильской сборной, угодил в больницу с острым отравлением.

В палате бывший нападающий провел без малого две недели, так что день выписки стал праздником и для него, и для поклонников 57-летнего экс-форварда - и, надо полагать, для врачей также, зная непростой и капризный характер Ромарио, из-за которого у нег очень быстро испортились отношения с Йоханом Кройфом в бытность игроком «Барселоны».

Напомним, что в последнее время Ромарио пробовал заниматься политикой и придерживался правых взглядов, выступая на стороне бывшего президента Жаира Болсонаро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ромарио
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