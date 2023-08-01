Лукас Моура близок к возвращению в Бразилию.

30-летний вингер стал свободным агентом в начале июля, не получив новый контракт от «Тоттенхэма». Как стало известно инсайдеру Николо Скире, бразилец возвращается на родину, где будет выступать за свой родной клуб – «Сан-Паулу». Впрочем, по данным источника, стороны заключат лишь краткосрочный контракт до декабря текущего года, после чего футболист перейдёт в американский «Лос-Анджелес».

Лукас Моура представлял цвета «Тоттенхэма» с января 2018 года. В его активе 39 забитых мячей и 27 результативных передач в 221 поединке за «шпор» во всех соревнованиях.