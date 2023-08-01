Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Бразилии. Серия А

Лукас Моура определился с новым клубом слухи

01 Августа 2023 • 22:28 Комментировать
Сан-Паулу
0:0
Атлетико Минейро
отменен

Лукас Моура близок к возвращению в Бразилию.

30-летний вингер стал свободным агентом в начале июля, не получив новый контракт от «Тоттенхэма». Как стало известно инсайдеру Николо Скире, бразилец возвращается на родину, где будет выступать за свой родной клуб – «Сан-Паулу». Впрочем, по данным источника, стороны заключат лишь краткосрочный контракт до декабря текущего года, после чего футболист перейдёт в американский «Лос-Анджелес».

Лукас Моура представлял цвета «Тоттенхэма» с января 2018 года. В его активе 39 забитых мячей и 27 результативных передач в 221 поединке за «шпор» во всех соревнованиях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сан-Паулу Лукас Моура трансферы футбола - лето 2023 Лос-Анджелес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
01 Августа
22:28 · Бразилия
Лукас Моура определился с новым клубом слухи
21:43 · Россия. Премьер-лига
​Вендел не перейдёт во «Фламенго» - журналист
18:36 · Россия. Премьер-лига
Медведев заявил, что «Зенит» не вёл переговоров с «Фламенго» по продаже Клаудиньо
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент: «На данный момент мы далеки от соглашения с «Зенитом» по трансферу Нестора»
13:35 · Россия. Премьер-лига
​«Фламенго» улучшил предложение по Венделу 1
31 Июля
08:08 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» увеличил предложение по трансферу Вендела
30 Июля
07:32 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» нашёл альтернативу Венделу в АПЛ
29 Июля
22:06 · Бразилия
Бразильский «Сан-Паулу» объявил о переходе Хамеса Родригеса официально
21:18 · Бразилия
Суарес сообщил о предстоящем уходе из «Гремио» — форвард может завершить карьеру
16:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Вендела проведёт новые переговоры с «Зенитом»
16:31 · Бразилия
Хамес Родригес подписал контракт с клубом из Бразилии
15:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля опроверг переход в «Атлетико Паранаэнсе» за семь миллионов евро
11:28 · Россия. Премьер-лига
Названа причина срыва трансфера Клаудиньо
07:56 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» отказался от покупки Клаудиньо 2
01:11 · Бразилия
Диего Коста интересен клубам из трёх лиг
Все новости
Рекомендуем