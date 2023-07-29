Бывший футболист мадридского «Реала» Хамес Родригес подписал контракт с «Сан-Паулу» на правах свободного агента, об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.

Последним клубом для 32-летнего футболиста был греческий «Олимпиакос», с которым он прекратил сотрудничество в апреле.

Ранее атакующий полузащитник выступал за «Порту», «Монако», мюнхенскую «Баварию» и «Эвертон». Стоит отметить, что это десятый клуб в его профессиональной карьере, и все они были в разных странах.

Также на его счету 90 игр за национальную сборную Колумбии, в которых он смог отметиться 26 забитыми мячами.