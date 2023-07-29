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Чемпионат Бразилии. Серия А

Суарес сообщил о предстоящем уходе из «Гремио» — форвард может завершить карьеру

29 Июля 2023 • 21:18 Комментировать
Гремио
...
Атлетико Минейро
Через -23 ч. -34 мин.

Нападающий «Гремио» Луис Суарес рассказал, что договорился о расторжении контракта с бразильским клубом.

«Я больше не смогу играть в бразильском чемпионате из-за своего физического состояния. Мы договорились с «Гремио» о прекращении сотрудничества. Я не знаю, смогу ли продолжить карьеру, ведь у меня есть хроническая травма колена», — цитирует Суареса The Athletic.

В составе «Гремио» 36-летний уругвайский форвард появился на поле в 31 матче с учетом всех турниров, забил 13 мячей и стал автором 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» хотел подписать Суареса, но «Гремио» не отпустил игрока.

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Гремио Луис Суарес трансферы футбола - лето 2023
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