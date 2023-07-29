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Чемпионат Бразилии. Серия А

Хамес Родригес подписал контракт с клубом из Бразилии

29 Июля 2023 • 16:31 Комментировать

Известный колумбийский атакующий полузащитник Хамес Родригес продолжит карьеру в Бразилии. Как сообщает в социальных сетях журналист Вене Касагранде, 32-летний футболист уже подписал контракт с «Сан-Паулу». В скором времени о сделке объявят официально.

В Европе Хамес Родригес известен по выступлениям за целый ряд клубов. Колумбиец играл за «Порту», Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон» и «Олимпиакос». В статусе свободного агента Хамес находился с апреля – тогда футболист расторг трудовое соглашение в Греции.

Ранее слухи связывали Хамеса Родригеса с «Бока Хуниорс» и клубами МЛС.

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Хамес Родригес Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023
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