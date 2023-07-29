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Чемпионат Бразилии. Серия А

Диего Коста интересен клубам из трёх лиг

29 Июля 2023 • 01:11 Комментировать
Васко да Гама
...
Атлетико Паранаэнсе
Через -2 ч. -44 мин.

Бывший нападающий «Вулверхэмптона» Диего Коста рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

34-летний игрок стал свободным агентом в начале июля, когда подошёл к концу его контракт с «волками». Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, форвард может вернуться в Бразилию, также на него претендуют клубы, представляющие чемпионат Саудовской Аравии и МЛС. Наиболее конкретный интерес проявляет бразильский «Васко да Гама», планирующий предложить экс-футболисту сборной Испании однолетний контракт с возможностью пролонгации на один сезон.

Диего Коста принял участие в 25 матчах «Вулверхэмптона» в прошедшей кампании, отметившись одним забитым мячом.

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Васко Да Гама Диего Коста трансферы футбола - лето 2023
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