Диего Коста интересен клубам из трёх лиг

Бывший нападающий «Вулверхэмптона» Диего Коста рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

34-летний игрок стал свободным агентом в начале июля, когда подошёл к концу его контракт с «волками». Согласно сведениям журналиста Экрема Конура, форвард может вернуться в Бразилию, также на него претендуют клубы, представляющие чемпионат Саудовской Аравии и МЛС. Наиболее конкретный интерес проявляет бразильский «Васко да Гама», планирующий предложить экс-футболисту сборной Испании однолетний контракт с возможностью пролонгации на один сезон.

Диего Коста принял участие в 25 матчах «Вулверхэмптона» в прошедшей кампании, отметившись одним забитым мячом.