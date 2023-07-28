Экс-игрок «Реала» Хамес выбрал новый клуб

Полузащитник Хамес Родригес, известный в Европе по выступлениям за мадридский «Реал» и «Монако», близок к переезду в чемпионат Бразилии. Об этом рапортует UOL.

Как отмечает источник, новым местом работы 32-летнего южноамериканца станет «Сан-Паулу». Хамес предпочитает переехать в Бразилию, чем продолжить карьеру в МЛС, где у него были предложения.

Последним местом работы Родригеса был пирейский «Олимпиакос», из которого он ушел весной в статусе свободного агента. За греческую команду полузащитник провел 23 поединка, отметившись пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.