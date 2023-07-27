​Тренер «Гремио» подтвердил, что Суарес не воссоединится с Месси летом

Нападающий Луис Суарес если и воссоединится с Лионелем Месси в «Интер Майами», то не этим летом. До конца 2023 года уругваец будет выступать за «Гремио». Это подтвердил главный тренер бразильской команды Ренато Гаушо.

«Трансфер не состоится. Луис останется в «Гремио» до декабря, мыльная опера закончена», - сказал специалист, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Луису Суаресу 36 лет, его контракт с «Гремио» рассчитан до конца 2024 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают опытного уругвайского форварда в 4 миллиона евро.