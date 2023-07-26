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Чемпионат Бразилии. Серия А

Хамес Родригес ведёт переговоры с «Сан-Паулу» слухи

26 Июля 2023 • 23:39 Комментировать
Коринтианс
2:1
Сан-Паулу
окончен

Знаменитый колумбийский полузащитник Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации журналиста Вене Касагранде, руководство «Сан-Паулу» ведёт переговоры о подписании контракта с экс-футболистом «Реала» и «Баварии». Сообщается, что общение между сторонами ведётся уже несколько дней, и «трёхцветные» уже сделали официальное предложение 32-летнему полузащитнику.

Напомним, что последним клубом футболиста был греческий «Олимпиакос», который Хамес покинул в апреле текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира ЧМ-2014 в шесть миллионов евро.

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Хамес Родригес Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023
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