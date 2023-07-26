Знаменитый колумбийский полузащитник Хамес Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

По информации журналиста Вене Касагранде, руководство «Сан-Паулу» ведёт переговоры о подписании контракта с экс-футболистом «Реала» и «Баварии». Сообщается, что общение между сторонами ведётся уже несколько дней, и «трёхцветные» уже сделали официальное предложение 32-летнему полузащитнику.

Напомним, что последним клубом футболиста был греческий «Олимпиакос», который Хамес покинул в апреле текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость лучшего бомбардира ЧМ-2014 в шесть миллионов евро.