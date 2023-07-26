​«Гремио» не отпустит Суареса к Месси

«Интер Майами» активно подписывает бывших звёзд «Барселоны». В клуб МЛС уже перебрались Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. С «Интер Майами» связывают и Луиса Суареса, однако всё идёт к тому, что в летнее окно уругваец «Гремио» не покинет. Как сообщает ESPN, бразильский клуб не отпустит 36-летнего форварда до конца 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что в «Гремио» уверены, что Суарес останется в команде на остаток календарного года. Действующий контракт уругвайского нападающего рассчитан до конца 2024 года.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Луиса Суареса в 4 миллиона евро.