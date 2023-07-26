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Чемпионат Бразилии. Серия А

​«Гремио» не отпустит Суареса к Месси

26 Июля 2023 • 16:57 Комментировать

«Интер Майами» активно подписывает бывших звёзд «Барселоны». В клуб МЛС уже перебрались Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. С «Интер Майами» связывают и Луиса Суареса, однако всё идёт к тому, что в летнее окно уругваец «Гремио» не покинет. Как сообщает ESPN, бразильский клуб не отпустит 36-летнего форварда до конца 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что в «Гремио» уверены, что Суарес останется в команде на остаток календарного года. Действующий контракт уругвайского нападающего рассчитан до конца 2024 года.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Луиса Суареса в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Гремио Луис Суарес Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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